L'Europa non vuole il blocco navale ma alza muri anti-migranti (Di martedì 18 aprile 2023) Ho letto con grande interesse l'intervista al presidente del partito popolare europeo Manfred Weber sul Corriere della sera e ho capito la piega che prenderà la prossima campagna elettorale per il rinnovo dell'Europarlamento. I temi saranno per lo più legati all'immigrazione, alla crescita economica e alla guerra. Certo, ci sarebbe da dire anche sul rapporto tra l'Europa e le lobby ma credo che saremo in pochi a sollevare la questione specie se la presidente della Commissione europea Von Der Leyen nasconde i messaggini tra lei e il grande capo di Pfizer sui vaccini. Veniamo all'intervista, molto felpata, con tanto di ringraziamenti ai governi italiani per avere provveduto al vuoto di Bruxelles in un tempo in cui le ondate migratorie si allargano e si restringono a fisarmonica, a seconda di interessi decisamente più alti rispetto a quel che pensiamo ...

