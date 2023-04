L'Esorcista del Papa, il regista non ha mai visto L'Esorcista di Friedkin: "Solo qualche frammento" (Di martedì 18 aprile 2023) A quanto pare il regista della pellicola con Russell Crowe non ha mai visto uno dei film più spaventosi di tutti i tempi: L'Esorcista di William Friedkin. Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Julius Avery, regista de L'Esorcista del Papa, ha confessato di non aver mai visto il cult del 1973 L'Esorcista, diretto da William Friedkin. Non Solo, il regista ha aggiunto di non essere un patito dei film che trattano di esorcismi, il ché è decisamente buffo considerato che ne ha diretto uno che è appena uscito nelle sale di tutto il mondo. "Non sono un grande appassionato di film sugli esorcisti". Di Amorth, il sacerdote ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) A quanto pare ildella pellicola con Russell Crowe non ha maiuno dei film più spaventosi di tutti i tempi: L'di William. Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Julius Avery,de L'del, ha confessato di non aver maiil cult del 1973 L', diretto da William. Non, ilha aggiunto di non essere un patito dei film che trattano di esorcismi, il ché è decisamente buffo considerato che ne ha diretto uno che è appena uscito nelle sale di tutto il mondo. "Non sono un grande appassionato di film sugli esorcisti". Di Amorth, il sacerdote ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanodonno75 : FREE BRAND AMBASSADOR da un'idea di Stefano Donno : MovieBlog- 902: Recensione L'Esorcista del Papa - Tommasocerno : RT @lidentita: ??#Crowe super #esorcista Tra battute da eroe da action-movie e gigionerie da simpaticone, questo Amorth, ruba la scena e cat… - _CuoreNero928_ : RT @Giorgiolaporta: Se non fermi i #clandestini non mantieni le promesse e sei un bugiardo; se provi a fermarli sei #razzista. Non ti vogli… - ReiHino89 : RT @4_muses: #CinemaESerieTv: #LEsorcistaDelPapa Il nuovo film con Russel Crowe è liberamente tratto dalle memorie di un esorcista: Gabrie… - 4_muses : #CinemaESerieTv: #LEsorcistaDelPapa Il nuovo film con Russel Crowe è liberamente tratto dalle memorie di un esorci… -