Leonardo DiCaprio e Irina Shayk fotografati insieme al Coachella scatenando i gossip

(Di martedì 18 aprile 2023) Al Festival dil'attore premio Oscarè stato fotografatoe l'ipotesi che si stia per formare una nuova coppia ha scatenato ionline.è di nuovo al centro dell'attenzione deia causa della sua partecipazione al festival di. L'attore premio Oscar è stato infatti fotografato, la modella che ha avuto in passato una relazione con Bradley Cooper, con cui ha avuto una bambina di sei anni, Lea De SeineCooper. Come riporta il sito Page Six, l'attore premio Oscare ...

Killer of the Flower Moon, la durata lo rende il film più lungo dopo Via col vento Debutterà a Cannes 2023 , la prossima pellicola di Martin Scorsese con protagonista, Killers of ...La utilizzerebbero anche Michelle Obama,, Madonna e Carla Bruni . Creme effetto botox Sono molte le creme in commercio che contengono l'acmella oleracea e spesso hanno prezzi ...Dopo le foto apparse su internet, i fan non fanno altro che chiedersi:e Irina Shayk sono una nuova coppiae Irina Shayk potrebbero mandare in tilt il web se si confermassero i rumors su una loro relazione. Rumors nati nel weekend ...

Leonardo DiCaprio e Irina Shayk avvistati insieme al Coachella Grazia

Killers of the Flower Moon avrà una durata tale per cui è stato già definito come il film più lungo della storia del cinema dopo Via col vento!Quella del 2023 sarà la 76ª edizione del Festival di Cannes. Si terrà dal 16 maggio al 27 maggio 2023 e vedrà la presentazione, tra gli altri, degli attesissimi titoli cinematografici "Indiana Jones e ...