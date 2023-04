Leo Gullotta, chi è il marito: età, matrimonio, cosa sappiamo su di lui (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il comico e artista Leo Gullotta, che si racconterà a cuore aperto e lo farà ripercorrendo sì la sua meravigliosa carriera, costellata di successi, ma anche la sua sfera sentimentale. E il suo matrimonio da sogno. cosa sappiamo sul marito di Leo Gullotta Leo Gullotta è sempre stato molto schivo e riservato, sempre concentrato sul suo lavoro. Ma proprio lui nel 1995 ha dichiarato al settimanale Rome gay di essere omosessuale, poi ha raccontato la sua brillante vita nell’autobiografia Mille fili d’erba. Ovvero: come vivere felici anche su questa terra. Nel 2019 si è unito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il comico e artista Leo, che si racconterà a cuore aperto e lo farà ripercorrendo sì la sua meravigliosa carriera, costellata di successi, ma anche la sua sfera sentimentale. E il suoda sogno.suldi LeoLeoè sempre stato molto schivo e riservato, sempre concentrato sul suo lavoro. Ma proprio lui nel 1995 ha dichiarato al settimanale Rome gay di essere omosessuale, poi ha raccontato la sua brillante vita nell’autobiografia Mille fili d’erba. Ovvero: come vivere felici anche su questa terra. Nel 2019 si è unito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Leo Gullotta: 'A 70 anni ho sposato Fabio. Questo governo sta con Orban, è offensivo dal punto di vista civile e um… - altrogiornorai1 : Ricorderemo Oreste Lionello in compagnia di Alessia Lionello e Leo Gullotta #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??… - ErosMGHope : Comunque rivedere Leo Gullotta in uno dei suoi famosi personaggi, fare l'opinionista all' #isola mi fa solo piacere… - alioscia16 : Leo Gullotta: “A 70 anni ho sposato Fabio. Governo Meloni offensivo dal punto di vista civile e umano” - viky_82 : RT @xsempresarai: Non ho più parole per descrivere l'immensa bravura di @FicarraePicone. Ogni loro lavoro, che sia cinema, teatro o serie t… -