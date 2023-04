Leo Gullotta: chi è, età, carriera, film, fidanzato, figli, foto e Instagram (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche oggi la padrona di casa del salotto tv terrà compagnia ai suoi telespettatori e accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera alla vita privata. Proprio come farà Leo Gullotta, ospite di Serena Bortone su Rai 1. E che ricorderà Oreste Lionello, amico di una vita. Dagli esordi al debutto di Leo Gullotta Leo Gullotta, all’anagrafe Salvatore Leopoldo Gullotta, è nato a Catania il 6 gennaio del 1946 ed è un noto attore, comico, doppiatore e imitatore. Ultimo di sei figlio, fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo: ha recitato al cinema, in teatro e ha partecipato a diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche oggi la padrona di casa del salotto tv terrà compagnia ai suoi telespettatori e accoglierà in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dallaalla vita privata. Proprio come farà Leo, ospite di Serena Bortone su Rai 1. E che ricorderà Oreste Lionello, amico di una vita. Dagli esordi al debutto di LeoLeo, all’anagrafe Salvatore Leopoldo, è nato a Catania il 6 gennaio del 1946 ed è un noto attore, comico, doppiatore e imitatore. Ultimo di seio, fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo: ha recitato al cinema, in teatro e ha partecipato a diversi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Leo Gullotta: 'A 70 anni ho sposato Fabio. Questo governo sta con Orban, è offensivo dal punto di vista civile e um… - altrogiornorai1 : Ricorderemo Oreste Lionello in compagnia di Alessia Lionello e Leo Gullotta #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??… - ErosMGHope : Comunque rivedere Leo Gullotta in uno dei suoi famosi personaggi, fare l'opinionista all' #isola mi fa solo piacere… - alioscia16 : Leo Gullotta: “A 70 anni ho sposato Fabio. Governo Meloni offensivo dal punto di vista civile e umano” - viky_82 : RT @xsempresarai: Non ho più parole per descrivere l'immensa bravura di @FicarraePicone. Ogni loro lavoro, che sia cinema, teatro o serie t… -