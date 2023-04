L’economia cinese cresce più delle attese Consumi ed industria spingono il Pil a + 4 | 5%

(Di martedì 18 aprile 2023)piùla Cina “riaperta” dopo la finepolitiche Covid zero. Nel primo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo è salito del 4,5%, a fronte del previsto 4% e in accelerazione rispetto al + 2,9% dell’ultimo trimestre del 2022. Il rialzo è riconducibile ad un aumento dei(+ 5,8% rispetto allo stesso trimestre del 2022) e ad un rialzo della produzionele. Andamento che è confermato anche dai dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica relativi a consumo e attività manifatturiera del solo mese di marzo. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 10,6% mentre la produzionele ha chiuso il mese con un + 3,9% ai massimi da ottobre. Persistono viceversa le difficoltà del settore immobiliare (-5,8%). Gli ...

