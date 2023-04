Lecce, Sticchi-Damiani: «Noi zero debiti con le banche…» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Quest’anno abbiamo investito due milioni e mezzo sullo stadio. La mia visione è puntare sui giovani, a cui abbiamo destinato un budget importante, senza avere debiti e infatti non abbiamo nessun debito con le banche. La Primavera ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo raccogliendo risultati importanti: siamo di fronte a una plurivalorizzazione di guadagno, grazie al lavoro di Corvino, Trinchera e Delvecchio, che lavorano mattina e sera per valorizzare al massimo le risorse». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Saverio, presidente del, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Saverio, presidente del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Quest’anno abbiamo investito due milioni e mezzo sullo stadio. La mia visione è puntare sui giovani, a cui abbiamo destinato un budget importante, senza averee infatti non abbiamo nessun debito con le banche. La Primavera ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo raccogliendo risultati importanti: siamo di fronte a una plurivalorizzazione di guadagno, grazie al lavoro di Corvino, Trinchera e Delvecchio, che lavorano mattina e sera per valorizzare al massimo le risorse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabririzza : RT @Gazzetta_it: Crisi Lecce, Sticchi Damiani e i fischi: 'Ora serve unità' - PugliaStream : Lecce, Sticchi Damiani: 'La contestazione? Restiamo uniti. Siamo a +5 sul Verona e il club non ha debiti' - sportli26181512 : Lecce fischiato, Sticchi Damiani: 'Serve unità. Momento no? Dispiace, ma se succede all’Inter…': Lecce fischiato, S… - Gazzetta_it : Crisi Lecce, Sticchi Damiani e i fischi: 'Ora serve unità' - Ernesto040989 : RT @Quoti_Puglia: #sticchi damiani: 'La contestazione? Restiamo uniti. Oggi siamo salvi e il Lecce non ha debiti' -