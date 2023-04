(Di martedì 18 aprile 2023) Il pareggio contro la Sampdoria nell'ultima sfida al Via del Mare non è andato giù a una parte della tifoseria del, che al termine del match hala squadra e ha criticato la dirigenza ...

Il pareggio contro la Sampdoria nell'ultima sfida al Via del Mare non è andato giù a una parte della tifoseria del, che al termine del match hala squadra e ha criticato la dirigenza giallorossa con alcuni cori. Ancora forte di cinque punti di vantaggio sul Verona, terzultimo in classifica, il ...Ecché: forse apensavano di andare in Europa Chissà, forse sì. In ogni caso: a fischiare ... Ecco: sarebbe stato bello se gli altri - tutti gli altri che non hanno- avessero seguito l'...... il primo è il pestone di Soumaoro su Rebic, un rigore netto non; l'errore è di Massa ma ...- Sampdoria 1 - 1 Mariani (Var: Mazzoleni) 7 'Non succede nulla di particolare'. Torino - ...

Dopo il pareggio di Lecce-Sampdoria, anche se ad essere oltremodo inguaiati sono i blucerchiati, si sono uditi fischi al Via del Mare per i leccesi. Dopo 6 sconfitte e un pareggio, i tifosi ...LECCE - Dopo la contestazione degli ultrà della curva Nord ... Ho visto una squadra che merita applausi, non fischi; incoraggiamenti, non contestazioni; fiducia, non scetticismo». Notiziario - Dopo la ...