Leao: «Siamo a un passo dalla finale di Champions, ci dobbiamo provare fino alla fine»

Dopo la vittoria sul Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ai microfoni di Mediaset l'attaccante del Milan, Rafa Leao.

Sei l'immagine più di talento e classe del Milan «Provo sempre a puntare l'avversario in tutte le partite, è una delle mie caratteristiche importanti, so che posso fare la differenza, poi se non posso fare gol cerco i miei colleghi, come ho fatto con Giroud».

La fiducia cresce nel tuo futuro al Milan «Sono molto contento di essere qua, è un orgoglio difendere questa maglia, non c'è una parola per quelli che lavorano con me tutti i giorni, che mi aiutano ad essere un giocatore migliore. Sto facendo bene anche in Champions League grazie anche al mio allenatore».

Sai tirare i rigori? «Sto imparando».

Sei consapevole di aver scritto una pagina di storia del calcio, stasera? «Penso di ...

