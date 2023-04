“Le stragi di migranti? Un crimine contro l’umanità” (Di martedì 18 aprile 2023) Il crimine in corso contro le persone migranti a livello globale è ancora orfano di definizione. Occorre trovare le parole per identificare, a livello giuridico, il crimine contro l’umanità che first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 aprile 2023) Ilin corsole personea livello globale è ancora orfano di definizione. Occorre trovare le parole per identificare, a livello giuridico, ilche first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Usbricerca : @erretti42 Okkio. I salari vanno contenuti e le tasse ai ricchi abbassare, i migranti presi in schiavitù, i collate… - ferrari_roby : @LegaSalvini lega e l'emergenza di restare saldamente al potere con qualsiasi mezzo, anche con le stragi di migrant… - Lucreci62262115 : @valfurla Anche in USA son ben più di 10 anni che ci sono stragi di civili con armi da fuoco, ma non smette d'esser… - PasqualeAbiuso : Dobbiamo continuare ad assistere a stragi in mare??? #migranti -