Le sfide della presidenza Milatovi? in Montengro

(Di martedì 18 aprile 2023) Il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Montenegro ha provocato un terremoto politico nella piccola nazione balcanica. Milo ?ukanovi?, al potere dal 1991 come primo ministro e poi capo di Stato, è stato sconfitto dal centrista Jakov?, giovane esponente del partito Europa Ora ed ex ministro dell’Economia. La vittoria di?, che ha ottenuto circa il sessanta per cento dei voti, è stata netta e una delle prime promesse del neoeletto è stata quella di far entrare il Montenegro nell’Unione europea entro i prossimi cinque anni. La fine del «regime criminale e corrotto» Il presidenteRepubblica ha, in realtà, pochi poteri dato che questa carica è cerimoniale ma il cambio di passo è stato netto. ?ukanovi? era salito al potere nel 1991, all’epoca del collassoJugoslavia, e ha condotto il ...