Le regole di Ita per il personale: “La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Uomini senza orecchini e con barba corta” (Di martedì 18 aprile 2023) Chi si tinge i capelli è tenuto a stare ben attento alla ricrescita: guai se è visibile. Mentre per i soli Uomini sono banditi gli orecchini e, qualora gradissero non radersi tutti i giorni, la loro barba non dovrà superare i 5 millimetri. In un lookbook composto da 43 slide, intitolato “Guida immagine piloti”, Ita Airways ha illustrato tutte le regole di abbigliamento per il personale di volo: “Un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di ITA Airways”, scrive l’azienda nella brochure per i suoi dipendenti. Va detto che molte compagnie hanno stabilito regole altrettanto ferree e in alcuni casi i controlli vengono effettuati a sorpresa, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Chi si tinge iè tenuto a stare ben attento alla: guai se è. Mentre per i solisono banditi glie, qualora gradissero non radersi tutti i giorni, la loronon dovrà superare i 5 millimetri. In un lookbook composto da 43 slide, intitolato “Guida immagine piloti”, Ita Airways ha illustrato tutte ledi abbigliamento per ildi volo: “Un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di ITA Airways”, scrive l’azienda nella brochure per i suoi dipendenti. Va detto che molte compagnie hanno stabilitoaltrettanto ferree e in alcuni casi i controlli vengono effettuati a sorpresa, anche ...

