Le regioni rossi rimbalzano gli immigrati: Pd senza vergogna (Di martedì 18 aprile 2023) La delibera dello stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale stabilito dal Consiglio dei Ministri a seguito dello straordinario incremento di flussi di migranti verso le coste italiane (dall'inizio del 2023 sono 31.200, +300% rispetto all'anno scorso), ha sortito il secondo effetto pratico. Il primo era stato lo stanziamento immediato di 5 milioni (e 20 in arrivo nei prossimi sei mesi) per la creazione di nuovi posti per l'accoglienza, visto che gli hot spot attuali sono al collasso, e il trasferimento di migranti ai Centri di permanenza per il rimpatrio. Ora è arrivato anche un atto formale: due provvedimenti emessi dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, circa la nomina di Valerio Valenti come commissario per l'emergenza e l'introduzione dell'ordinanza 984 che impartisce disposizioni urgenti per fronteggiare l'abnorme numero di arrivi. Dove? In ... Leggi su liberoquotidiano

