Le ragioni economiche e politiche dietro il blocco polacco alle importazioni di derrate ucraine (Di martedì 18 aprile 2023) Il fronte del grano scuote l’Europa. Da settimane gli agricoltori di diversi Paesi dell’Europa centro-orientale sono sul piede di guerra, per quella che è iniziata come una palla di neve e ora rischia di diventare una valanga. Il problema ha origine un anno fa, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, quando si era posta la questione di aggirare il blocco navale di Mosca sul Mar Nero, che metteva a rischio le rotte commerciali del grano e dei semi oleosi destinati ai mercati dell’Africa e del Medio Oriente. Il rischio era quello di una devastante crisi alimentare e umanitaria. Per questo motivo molti Stati vicini all’Ucraina avevano accettato di fungere da Paesi di transito, immagazzinando temporaneamente le merci e provvedendo all’immediata riesportazione. Allo stesso tempo l’Unione europea aveva tolto i dazi doganali e i costi di importazione, per facilitare le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 aprile 2023) Il fronte del grano scuote l’Europa. Da settimane gli agricoltori di diversi Paesi dell’Europa centro-orientale sono sul piede di guerra, per quella che è iniziata come una palla di neve e ora rischia di diventare una valanga. Il problema ha origine un anno fa, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, quando si era posta la questione di aggirare ilnavale di Mosca sul Mar Nero, che metteva a rischio le rotte commerciali del grano e dei semi oleosi destinati ai mercati dell’Africa e del Medio Oriente. Il rischio era quello di una devastante crisi alimentare e umanitaria. Per questo motivo molti Stati vicini all’Ucraina avevano accettato di fungere da Paesi di transito, immagazzinando temporaneamente le merci e provvedendo all’immediata riesportazione. Allo stesso tempo l’Unione europea aveva tolto i dazi doganali e i costi di importazione, per facilitare le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saphy77 : @twittingelenaa @Corriere Non può per mille ragioni che possono non essere economiche e che non abbiamo diritto di… - Robben_50 : Le rispondo - Pierre8244309 : @Nicola89144151 @mariob092 bella domanda... io penso che se Mediaset prende una partita di Serie A in chiaro (e me… - twittingelenaa : @saphy77 @Corriere Sulla base delle statistiche l’abbandono per ragioni economiche rappresenta la grande percentual… - BoarHere : RT @JayperryP: On. @EnricoLetta, mentre si cerca di riformare lo ius sanguinis, vi sono milioni di cittadini immigrati ignorati dalla polit… -