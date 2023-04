Le prime elezioni della Repubblica italiana nel 1948

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 aprile 2023) È il 18 Aprile delquando iniziano lepolitiche italiane del Parlamento italiano, destinate a protrarsi fino al giorno successivo. In questa data, per la prima e unica volta nella storia, la Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza assoluta dei seggi. Il partito, guidato da Alcide De Gasperi, inizia la sua lunga vita durata quasi 50 anni, fino al definitivo scioglimento nel 1994. Lee il trionfoDC Il 18 Aprile delsi aprono leper la. Destinate a durare anche nel giorno seguente, i cittadini vengono chiamati alle urne ad eleggere per la prima volta i ...