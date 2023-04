Le preparo al forno e senza carne | sono leggere e saporite!

Leggi su donnaup

(Di martedì 18 aprile 2023) Le crocchette ricotta e zucchinestraordinarie: leggerissime, perché cotte al, genuine e sane, ricche di sole proteine nobili e verdure, regalano sensazioni uniche al palato, anche a quelli più raffinati ed esigenti! Offritele in famiglia come piatto unico a pranzo o a cena. Ma non solo, potete servirle come antipasto o aperitivo agli amici di sempre, ospiti per un incontro tanto atteso. Saranno entusiasti! La loro crosticina croccante e golosa nasconde una consistenza morbida e scioglievole che convincerà anche i piccoli di casa, solitamente restii a consumare le verdure! Curiose di scoprire questa ricetta deliziosa? Iniziamo! Crocchette di ricotta e zucchine: ingredienti e preparazione Per queste crocchette ricotta e zucchine procuratevi: ricotta, 300 g zucchine, 2 parmigiano reggiano, 2 cucchiai uova, 1 pangrattato, q.b. sale grosso, ...