Le potenzialità degli NFT | un’opportunità per artisti | musicisti e non solo

Gala Music, una sussidiaria della startup web3 Gala Games, è la piattaforma dove la musica può essere noleggiata, condivisa e ascoltata, che si basa su quello che viene definito Music Node, ovvero un vero e proprio nodo per creare una rete di musica condivisa. "Nodo" è un termine molto utilizzato nel mondo crypto e indica i dispositivi che si connettono all'interfaccia di una blockchain e che contengono tutte le transazioni che sono state registrate su quella rete. In questo caso i dispositivi connessi alla rete di Gala Music, non contengono transazioni ma contengono NFT musicali. Tra gli artisti presenti sulla piattaforma ci sono alcuni nomi altisonanti, come il gruppo rock dei Kings of Leon e la crew rap Mount Westmore composta da Snoop Dog, Ice Cube, Too Short e E-40. Tornando a David Bowie, l'uscita della nuova versione come Nft, offrirà ai fan ...

