Le palpitazioni di Szczesny | la lite Paredes-Allegri | i giocatori Juve sono sotto stress CorSport

(Di martedì 18 aprile 2023) Lantus e i suoiiniziano ad accusare loper una stagione iniziata male e proseguita ancora peggio. Gli indizi che lo dimostrano, scrive il Corriere dello Sport, citutti. Del resto, lantus ha dovuto passare attraverso l’eliminazione dalla Champions League, il ribaltone del consiglio di amministrazione societario dopo le inchieste giudiziarie, il -15 in classifica e ora vive con la spada di Damocle della decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Insomma, ce n’è da far esplodere chiunque. Il quotidiano sportivo coglie i sintomi della crisi. “«Da quest’esperienza, unica, si esce tutti fortificati. La società, i ragazzi, io in primis»: con queste parole Maxproprio sabato provava a gettare acqua sul fuoco della presunta alta tensione legata a tutte ...

Allegri e Dionisi (Lapresse) - calciomercato.itDopo lo spavento di giovedì scorso, è stato regolarmente convocato Wojciech. Il portiere polacco dopo leavute contro i portoghesi,...Per il resto, turno di riposo perdopo lo spavento di pochi giorni fa per le, Bremer (spazio probabilmente a Bonucci) e Di Maria: Chiesa è in ballottaggio per una maglia con ...Commenta per primo Max Allegri, tecnico della Juve , ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sul campo del Sassuolo: c'è, che non partirà titolare dopo leaccusate in Europa League ma si aggrega alla squadra, c'è Pogba . Out gli infortunati De Sciglio e Kean . Portieri : Szczsny, Pinsoglio, Perin. ...

Juve, palpitazioni per Szczesny: cambio in Europa League, ma è tutto ok dopo i controlli SOS Fanta

Le difficoltà tecniche in campo e le vicende extra calcistiche stanno avendo un brutto effetto sui giocatori della Juve L’edizione odierna del Corriere dello Sport, traccia la situazione di che si viv ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo-Juventus, gara della trentesima giornata di Serie A in programma alle 18 ...