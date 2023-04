Le pagelle di Chelsea-Real Madrid 0-2 | Blancos avanti

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 aprile 2023) Per la 32° volta nella sua storia, ilcentra il passaggio in semifinale di Champions League. Gli uomini di Carlo Ancelotti bissano il successo dell’andata per 2-0, rifilando altri due gol ad unmai capace di rendersi pericoloso nel doppio incontro. I londinesi sprecano due grosse occasioni nei primi 45? prima con Kanté, poi con Cucurella subendo poi la doppietta di Rodrygo nella ripresa. Ancora una volta in Coppa dei Campioni, le Merengues dimostrano di avere quella scintilla tale da poter far male agli avversari da un momento all’altro. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di ...