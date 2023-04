(Di martedì 18 aprile 2023) I rapporti fra il solito Gruppo Wagner e i due generali che si disputano il controllo di Khartoum. Contrabbando di armi in cambio di ricchezze minerarie. Incroci di società e i denari che aiutano Mosca nella guerra in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madliber : RT @HuffPostItalia: Le mani di Putin sul Sudan, e sul suo oro - HuffPostItalia : Le mani di Putin sul Sudan, e sul suo oro - karlantropos : Acc... il teatro l'ha già ricostruito Putin, uno che usa poco la lingua e molto le mani... - GiusPecoraro : @PaoloBorg Tuta la filiera è mele mani di Putin, il capo di tutte le mafie (Cina esclusa) e dei traffici di esseri… - miss_tepes : @silupescu @MauroVargiolu Ma tu guarda.. è finita nelle mani di Putin..ora emanerà l'abilità strategica di mandarli… -

...- mette bene in luce il ruolo della crisi nel restringere il controllo del capitale nelledi ... basti pensare ai recenti incontri di Xi Jiping ea Mosca e quello di Macron e Von Der Leyen a ...Ma Vladimirnon avrebbe riscontrato grosse difficoltà a reperire nuovi clienti, come ... I russi sono letteralmente nelle loro. Doppia fregatura all'Europa sul petrolio russo Ma il fatto che ...Il Pd, finito nelledella frazione, in parte esterna, movimentista, si attesta sull'... condizionato dalle permanenti e forse compromettenti relazioni cone con il suo partito 'Russia Unita',...

Le mani di Putin sul Sudan, e sul suo oro L'HuffPost

Cosa sta succedendo a Evgenij Viktorovic Prigozhin, chiamato anche “il cuoco di Putin”, oligarca russo di 62 anni, leader e proprietario del gruppo di mercenari Wagner che sta ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...