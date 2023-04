Le Iene condannate | Luigi Pelazza nei guai per violenza privata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FTaccer66320 : RT @redazioneiene: .@Giulio_Golia ci racconta la storia di tre persone condannate per aver favorito, senza fini di lucro e con un Comitato… -

Un processo, quello a carico dei tre imputati, che si è concluso con la loro assoluzione , ma su cui Lehanno voluto fare chiarezza, tentando di raccogliere le testimonianze dei diretti ...È possibile che le due personeall'ergastolo per la strage di Erba , Olindo Romano e Rosa Bazzi, stiano scontando una ... la condanna e il caso giudiziario Secondo il programma Lesi ...La trasmissione Leha dedicato alla vinceda un appronfodimento andato in onda iera sera, domenica 12 marzo, per rilanciare la tesi sulla possibile non colpevolezza delle tre persone...

Le Iene condannate in tribunale: violenza privata contro Guia Soncini Libero Magazine

La giornalista aveva sporto denuncia contro il programma di Italia 1 nel 2015, dopo essere stata seguita fin dentro casa: oggi arriva la condanna definitiva.Un procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, ha avanzato la richiesta di revisione del processo per l'eccidio di Erba ...