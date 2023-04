Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan

(Di martedì 18 aprile 2023) , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp. Idasiakm Gollini, Elmas, Lozano, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Raspadori. All. Spalletti.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disp. Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Pioli, ARBITRO: Marciniak (Polonia) ASSISTENTI: Sokolnicki e

All'andata l'incontro è terminato 1 a 0 per i rossoneri, grazie al gol di Bennacer nel primo tempo. Rispetto a una settimana fa, Luciano Spalletti ritrova il suo bomber Osimhen mentre dovrà fare a ...NAPOLI - Nelle ore prima del derby di Champions col Napoli, il Milan ha fatto ricorso anche a un'arma classica delle grandi vigilie: i cartelli e i video motivazionali. È spesso la prassi a Milanello, ...Alle 21:00 scenderanno in campo Chelsea - Real Madrid per la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco leEcco ledi Chelsea - Real Madrid, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champion League. Chelsea (3 - 5 - 1 - 1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah;...

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, quarto di ritorno di Champions League in programma alle 21 al Maradona.