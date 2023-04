“Le cose sono andate così”. Soraia non ce la fa più e parla. Accuse pesanti, l’addio a Luca Salatino e la verità (Di martedì 18 aprile 2023) Luca Salatino e Soraia si sono lasciati e la conferma è arrivata dall’ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fatello Vip. Prima della conferma da parte del cuoco, l’influencer napoletana ed esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato la bomba sulla coppia nata a Uomini e Donne: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”. Poi la soffiata di The Pipol, che aveva ipotizzato una messa in scena per creare hype in vista della prossima edizione di Temptation Island. “Pare che la coppia stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)silasciati e la conferma è arrivata dall’ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fatello Vip. Prima della conferma da parte del cuoco, l’influencer napoletana ed esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato la bomba sulla coppia nata a Uomini e Donne: “Da persone vicino alla coppia, pare che lenon vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varieche sanno loro main fase decisionale”. Poi la soffiata di The Pipol, che aveva ipotizzato una messa in scena per creare hype in vista della prossima edizione di Temptation Island. “Pare che la coppia stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese ...

