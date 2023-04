Le auto elettriche hanno bisogno di risolvere un grande problema fondamentale

Leggi su tecnoandroid

(Di martedì 18 aprile 2023) TecnoAndroid I trasporti contribuiscono a circa il 28% delle emissioni di carbonio solo in America. Per ridurre le emissioni del 50% entro il 2030, questo settore dovrà essere rapidamente decarbonizzato. I veicoli elettrici (EV) sono l’elemento chiave di questo piano. Poiché i veicoli elettrici sono più costosi dei veicoli con motore a combustione interna (chiamati in gerco ICE), il piano infrastrutturale di Biden prevede 100 miliardi di dollari per garantire incentivi sull’acquisto di veicoli elettrici. Ma la sfida va oltre il prezzo. I proprietari di veicoli elettrici devono essere in grado di ricaricare i propri veicoli in modo comodo e rapido. Il piano prevede ulteriori 15 miliardi di dollari per costruire 500.000 stazioni di ricarica. Si prevede che il numero di veicoli elettrici sulle strade aumenterà rapidamente in questo decennio. Nel 2020 sono stati venduti circa 300.000 ...