Lazza sarà uno dei protagonisti Red Bull 64 Bars Live (Di martedì 18 aprile 2023) Il protagonista del terzo episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars è Lazza, con un brano inedito prodotto da 808Melo, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Il successo di Lazza Dopo il successo del suo ultimo disco SIRIO, certificato sei volte disco di platino, e il secondo posto al Festival di Sanremo con il singolo CENERE, Lazza torna ad essere protagonista di un Red Bull 64 Bars assieme all’icona della musica drill 808Melo, producer inglese. Chi è 808Melo? 808Melo è il primo producer internazionale presente in un Red Bull 64 Bars in Italia. Noto nel panorama rap per aver lavorato con Pop Smoke, recentemente ha rinnocvato una collaborazione con ... Leggi su zon (Di martedì 18 aprile 2023) Il protagonista del terzo episodio della nuova stagione di Red64, con un brano inedito prodotto da 808Melo, disponibile sul canale YouTube RedDroppa. Il successo diDopo il successo del suo ultimo disco SIRIO, certificato sei volte disco di platino, e il secondo posto al Festival di Sanremo con il singolo CENERE,torna ad essere protagonista di un Red64assieme all’icona della musica drill 808Melo, producer inglese. Chi è 808Melo? 808Melo è il primo producer internazionale presente in un Red64in Italia. Noto nel panorama rap per aver lavorato con Pop Smoke, recentemente ha rinnocvato una collaborazione con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manupanzaaaa : per st’estate aspetto soltanto il principe del mississippi, lazza e gem alle indie, poi la mia vita sarà completa - kebaldo : RT @cmercatoweb: ??#Lazza, tifosissimo del #Milan, si commuove mentre sente la sua ‘Cenere’ a San Siro… No, non è soltanto un gioco e non lo… - Fuseniha : @thelazzinho Lazza oggi non ti ho visto in forma, sarà che contro Bennacer è sempre difficile - Silviat76176 : RT @gossipnewitalia: Giovedi 27 aprile 2023 il cantante rap Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, sarà a Torino per la terza data del suo 'Ouver… - TeleVisionaro : RT @RaiPlay: Lazza che chiama la nonna prima delle prove sul palco dell'Ariston probabilmente sarà la cosa più tenera che vedrete oggi ??… -