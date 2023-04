Lazio, Zaccagni: «Mi sento dentro all’ambiente e sento la passione della gente» (Di martedì 18 aprile 2023) Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel del suo momento con la maglia biancoceleste Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel. PAROLE – «Gol nel derby? Il movimento che ho fatto con la caviglia è stato un movimento innaturale, ma naturale, mi è venuto spontaneo. Non l’ho pensato, è venuto così ed è andata bene. L’altra cosa perfetta di quella sera è stato andare sotto la Curva. Tutti i compagni, tutta la panchina che è venuta a festeggiare lì. È stato qualcosa di emozionante. In cosa credi il DNA della Lazio ti sei entrato dentro? La passione che ti trasmette la gente, senti qualcosa di cui fai ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Mattia, attaccante, ha parlato aStyle Channel del suo momento con la maglia biancoceleste Mattia, attaccante, ha parlato aStyle Channel. PAROLE – «Gol nel derby? Il movimento che ho fatto con la caviglia è stato un movimento innaturale, ma naturale, mi è venuto spontaneo. Non l’ho pensato, è venuto così ed è andata bene. L’altra cosa perfetta di quella sera è stato andare sotto la Curva. Tutti i compagni, tutta la panchina che è venuta a festeggiare lì. È stato qualcosa di emozionante. In cosa credi il DNAti sei entrato? Lache ti trasmette la, senti qualcosa di cui fai ...

Lazio, Zaccagni parla del suo DNA biancoceleste. Ecco la dichiarazione Commenta per primo Mattia Zaccagni sta vivendo una stagione fantastica. In 37 presenze ha segnato 10 gol e servito 9 assist. Una curiosità: ha segnato solamente in campionato. In un'intervista a Lazio Style, il nativo di... Incidente Immobile, i tempi di recupero...sui tempi di recupero del capitano della Lazio. Sicuramente salterà pero' le prossime due gare di campionato contro Torino e Inter. Al suo posto pronto Felipe Anderson come falso nove, con Zaccagni e... Lazio, Zaccagni: "Questo club mi è entrato nel cuore" L'esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, ha rilasciato un'intervista per Lazio Style Channel che verrà pubblicata alle 17:00, ma nel frattempo il club ha pubblicato alcune anticipazioni.