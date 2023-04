Lazio Vs Torino: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 18 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I biancocelesti, lanciatissimi verso la Champions League, vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva, mentre i granata puntano ai tre punti che mancano da oltre un mese. Lazio Vs Torino si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. Lazio Vs Torino: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno vinto a La Spezia per 3-0 nell’ultimo turno di campionato, centrando la quarta vittoria consecutiva e il secondo posto in solitaria. La squadra di Sarri non ha intenzione di fermarsi per centrare la qualificazione in Champions League. I granata vengono dal pareggio casalingo contro la Salernitana mancando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria che manca da un mese. Nelle ultime quattro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I biancocelesti, lanciatissimi verso la Champions League, vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva, mentre i granata puntano ai tre punti che mancano da oltre un mese.Vssi giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.Vs: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno vinto a La Spezia per 3-0 nell’ultimo turno di campionato, centrando la quarta vittoria consecutiva e il secondo posto in solitaria. La squadra di Sarri non ha intenzione di fermarsi per centrare la qualificazione in Champions League. I granata vengono dal pareggio casalingo contro la Salernitana mancando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria che manca da un mese. Nelle ultime quattro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - fbmaarket : 11.600 biglietti venduti al momento per Lazio-Torino. Attualmente siamo vicini a quota 40.000 presenze ma mancano ancora 4 giorni. - laziolivetv : Lazio Torino | Matias Vecino vuole esserci - FBiancoceleste : RT @Andrea44843535: Percentuale di vittoria sabato 20%. Motivazioni: - il Torino non vince da 4 partite ed è partita la contestazione dei t… -