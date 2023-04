Lazio-Torino | Serie A | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Scenderanno in campo sabato 22 aprile alle 18.00, secondo match di giornata e terzo nel 31mo turno diA,. All’Olimpico di Roma, la squadra di Maurizio Sarri affronterà i granata in una gara che sarà trasmessa da DAZN. I padroni di casa, che arrivano al match contro la formazione allenata da Ivan Juric dopo quattro vittorie consecutive e in generale non perdono dall’11 febbraio. Questi risultati hanno proiettato i biancocelesti al secondo posto, a prescindere dall’esito del ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti. Il, dal canto proprio, si trova all’11ma piazza della classifica diA. I granata mancano l’appuntamento con la vittoria da quattro giornate (2-0 al Lecce il 12 marzo) in cui hanno raccolto due pareggi (contro Sassuolo e Salernitana) e ...