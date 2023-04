Lazio, stagione di fuoco sul litorale: ombrelloni e lettini aumentano del 10% a Ostia e Nettuno (Di martedì 18 aprile 2023) Lazio. La bella stagione, con tutto il suo relativo corollario di turismo, economia e organizzazione del territorio, è alle porte. Anche per i balneari del Lazio, si sta aprendo quel periodo che vedrà le spiagge affollate dagli avventori in cerca di sole, mare e spensieratezza. A patto, ovviamente, che le strutture e tutto il sistema sia in grado di accoglierli e magari con prezzi non proprio alle stelle. Ostia, raffica di furti negli stabilimenti balneari: non solo Peppino a Mare, svaligiato anche Il Corsaro Prezzi in aumento per lettini e ombrelloni sul litorale E poi, ovviamente, c’è la crisi, le troppe spese, i mancati investimenti. Così come c’è la direttiva europea Bolkestein, la quale da tempo ormai sprona affinché in Italia si mandino le concessioni balneari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023). La bella, con tutto il suo relativo corollario di turismo, economia e organizzazione del territorio, è alle porte. Anche per i balneari del, si sta aprendo quel periodo che vedrà le spiagge affollate dagli avventori in cerca di sole, mare e spensieratezza. A patto, ovviamente, che le strutture e tutto il sistema sia in grado di accoglierli e magari con prezzi non proprio alle stelle., raffica di furti negli stabilimenti balneari: non solo Peppino a Mare, svaligiato anche Il Corsaro Prezzi in aumento persulE poi, ovviamente, c’è la crisi, le troppe spese, i mancati investimenti. Così come c’è la direttiva europea Bolkestein, la quale da tempo ormai sprona affinché in Italia si mandino le concessioni balneari ...

