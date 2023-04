Lazio, Lorenza Lei nuova responsabile cinema del governatore Rocca (Di martedì 18 aprile 2023) Lorenza Lei sarà la responsabile cinema per la Regione Lazio di Francesco Rocca. Il governatore di centrodestra con un decreto ha nominato l'ex direttore generale della Rai come delegata del mondo audivisivo. Il contratto è di 120mila euro all'anno. Una carriera a Viale Mazzini, Lei si è candidata con la lista civica di Rocca alle ultime regionali senza riuscire a essere eletta. E' stata la prima, e unica, donna dg nell'azienda radiotelevisiva di Stato dal maggio 2011 al giugno 2012 su indicazione del governo Berlusconi. Fino al momento della nomina era prorettore dell’Università eCampus. Durante le trattative convulse per formare la giunta, Rocca decise di non assegnare la delega al cinema agli assessori, avocandola a sé. Oggi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023)Lei sarà laper la Regionedi Francesco. Ildi centrodestra con un decreto ha nominato l'ex direttore generale della Rai come delegata del mondo audivisivo. Il contratto è di 120mila euro all'anno. Una carriera a Viale Mazzini, Lei si è candidata con la lista civica dialle ultime regionali senza riuscire a essere eletta. E' stata la prima, e unica, donna dg nell'azienda radiotelevisiva di Stato dal maggio 2011 al giugno 2012 su indicazione del governo Berlusconi. Fino al momento della nomina era prorettore dell’Università eCampus. Durante le trattative convulse per formare la giunta,decise di non assegnare la delega alagli assessori, avocandola a sé. Oggi ...

Lazio, Lorenza Lei nuova responsabile cinema del governatore Rocca L'ex direttore generale della Rai con il governo Berlusconi si occuperà del mondo audiovisivo: nomina da 120mila euro all'anno Lorenza Lei sarà la responsabile Cinema per la Regione Lazio di Francesco Rocca. Il governatore di centrodestra con un decreto ha nominato l'ex direttore generale della Rai come delegata del mondo ...