Lazio | Immobile rimane in ospedale per stare vicino alla figlia | ma pensa già al rientro

(Di martedì 18 aprile 2023) Ciroha trascorso la notte inper, intanto il capitano dellapunta a rientrare con l’Inter Per Cirooggi è il giorno del ritorno a casa dopo l’incidente di domenica. L’attaccante della, ha deciso di passare un’altra nottata in osservazione al Gemelli perreMichela. Come riportato dai quotidiani sportivi, nonostante scalpiti per essere già in gruppo in vista della sfida al Torino, dovrebbe tornare in campo per il 30 aprile, contro l’Inter. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

+++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… #Lazio, le ultime sulle condizioni e il rientro di #Immobile Le parole del chirurgo Salvatori sull'infortunio di Ciro #Immobile a seguito dell'incidente

Servirà del tempo per superare lo spavento, ancora vivo nei pensieri e nel cuore di Ciro, preoccupato per le sue bambine, circondato dall'affetto dellae del suo popolo, ma non solo. È uscito illeso da un incidente tremendo domenica mattina all'incrocio con Ponte Matteotti,...ROMA - Al laha lavorato dal 2004 al 2016, Stefano Salvatori, chirurgo specializzato in ortopedia e ... Pur non avendo avuto la possibilità di lavorare con Ciroin passato, ha seguito ...... Anderson,passa a La Spezia in modo netto e dopo aver rigettato il veemente inizio dei padroni di casa, alla ricerca della seconda salvezza di fila, ha iniziato a macinare gioco. Laè ...

Lazio, Immobile rompe il silenzio dopo l'incidente: "Tornerò presto" Fantacalcio ®

[themoneytizer id=”99064-6] Tocca di nuovo all’uomo in più. Mai come in questa stagione la Lazio ha avuto bisogno di un ricambio in attacco che fosse sullo stesso livello dei titolari. Il campione ch ...Che Lazio in questo girone di ritorno! E ad elogiarne il passo notevole non è solo il popolo biancoceleste, ma i numeri. Come riporta la rassegna di Radiosei, i dati riguardanti il girone ...