Lazio, Casale rientra già contro il Torino? (Di martedì 18 aprile 2023) Nicolò Casale potrebbe tornare già a disposizione della Lazio e di Maurizio Sarri per il prossimo impegno contro il Torino Buone notizie sul fronte Nicolò Casale per la Lazio. Come riferisce Il Messaggero, il difensore è in miglioramento rispetto alla gastro-enterite che lo ha colpito pochi minuti prima della gara tra Spezia e Lazio. Il difensore punta al rientro sabato contro il Torino. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

