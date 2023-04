L’avversario si fa male, lei rinuncia a vincere: l’onore delle armi in una finale di scherma (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – l’onore delle armi ne dimostra la nobiltà e non solo il lato competitivo. Esiste la forza, esiste la violenza, esiste la voglia di vincere a qualsiasi costo, ma non per questo si può smettere di rispettare il rivale che si sta combattendo. Questo è avvenuto in una finale femminile dei campionati italiani di scherma Under 23 a Vercelli, come riportato da Sport Mediaset. l’onore delle armi Siamo alla finale femminile dei campionati italiani Under 23 a Vercelli. In palio c’è anche un posto agli Europei di Budapest. Una di fronte all’altra, si trovano Gaia Traditi delle Fiamme Oro ed Emilia Rossatti dell’Accademia Bernardi Ferrara. La prima conduce sulla seconda 12-9 quando appoggia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr –ne dimostra la nobiltà e non solo il lato competitivo. Esiste la forza, esiste la violenza, esiste la voglia dia qualsiasi costo, ma non per questo si può smettere di rispettare il rivale che si sta combattendo. Questo è avvenuto in unafemminile dei campionati italiani diUnder 23 a Vercelli, come riportato da Sport Mediaset.Siamo allafemminile dei campionati italiani Under 23 a Vercelli. In palio c’è anche un posto agli Europei di Budapest. Una di fronte all’altra, si trovano Gaia TraditiFiamme Oro ed Emilia Rossatti dell’Accademia Bernardi Ferrara. La prima conduce sulla seconda 12-9 quando appoggia ...

