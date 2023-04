(Di martedì 18 aprile 2023) Per ottenere l'assegno chi è impegnato in attività lavorative particolarmente faticose e pesanti deve presentare ladi riconoscimento. Eccoprocedere

...gravoso e lavoro usurante per la pensione anticipata per i nati nel 1958 Capitolo a parte i... ecco che il nato nel 1958 può sfruttare lo scivolo. Servono 61 anni e 7 mesi di età già ...... il tema pensione prevederebbe l'apertura di tre finestre temporali per accedere all' Ape Sociale , la misura di prepensionamento garantita a chi svolgeconsiderati. Mascherina, il 30 ...... ad iniziare da coloro che rientrano nella pensione precoci e nell'Ape sociale (disoccupati, invalidi, coloro che assistono un familiare con disabilità e chi ha svoltogravosi o). ...

Per ottenere l'assegno chi è impegnato in attività lavorative particolarmente faticose e pesanti deve presentare la domanda di riconoscimento. Ecco come procedere ...Nel nuovo decreto, il contratto di espansione guadagna altri due anni. Novità per i lavoratori precoci, che già dal 2023 potranno presentare domanda per il pensionamento con le tre finestre previste p ...