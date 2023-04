Lavorare nella sostenibilità: parte Keep it Local, 20 borse di studio nell’energia eolica al Sud (Di martedì 18 aprile 2023) Edp Renewables (Euronext: Edpr), il quarto produttore mondiale di energia eolica e solare con una presenza in 28 mercati, e Vestas, azienda attiva nella produzione, vendita, installazione e manutenzione di turbine eoliche, lanciano in Italia Keep it Local, il programma per generare opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili nelle regioni del Sud Italia, contribuendo così a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree con minori tassi di occupazione. Qual è l’obiettivo di Keep it Local Keep it Local mira a contribuire alla formazione dei giovani e a creare occupazione per combattere lo spopolamento Locale. Il programma offrirà ai giovani partecipanti l’opportunità di entrare nel mercato ... Leggi su fmag (Di martedì 18 aprile 2023) Edp Renewables (Euronext: Edpr), il quarto produttore mondiale di energiae solare con una presenza in 28 mercati, e Vestas, azienda attivaproduzione, vendita, installazione e manutenzione di turbine eoliche, lanciano in Italiait, il programma per generare opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili nelle regioni del Sud Italia, contribuendo così a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree con minori tassi di occupazione. Qual è l’obiettivo diititmira a contribuire alla formazione dei giovani e a creare occupazione per combattere lo spopolamentoe. Il programma offrirà ai giovanicipanti l’opportunità di entrare nel mercato ...

