Lavorare nella moda, le borse di studio da non perdere (Di martedì 18 aprile 2023) Per chi ha sempre sognato di avvicinarsi al mondo della moda è il momento di farsi avanti. L’accademia IUAD di Napoli apre le porte. Diventare stilista o collaborare con il mondo del fashion rimane un sogno per molti giovani appassionati del settore. C’è chi ci arriva lavorando in aziende di abbigliamento e chi dopo le superiori sceglie un percorso formativo improntato sulla moda. Per chi sta per laurearsi e teme di non trovare l’impiego dei sogni però ci sono buone notizie. L’anno prossimo ci sarà la possibilità di approfittare delle borse di studio dello IUAD, l’Accademia della moda napoletana. Le passerelle dell’alta moda si fanno più vicine per i giovani che sognano un futuro in questo campo (ilovetrading.it)Il bando uscito da poco si chiama “Top 10” poiché premierà i 10 ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) Per chi ha sempre sognato di avvicinarsi al mondo dellaè il momento di farsi avanti. L’accademia IUAD di Napoli apre le porte. Diventare stilista o collaborare con il mondo del fashion rimane un sogno per molti giovani appassionati del settore. C’è chi ci arriva lavorando in aziende di abbigliamento e chi dopo le superiori sceglie un percorso formativo improntato sulla. Per chi sta per laurearsi e teme di non trovare l’impiego dei sogni però ci sono buone notizie. L’anno prossimo ci sarà la possibilità di approfittare delledidello IUAD, l’Accademia dellanapoletana. Le passerelle dell’altasi fanno più vicine per i giovani che sognano un futuro in questo campo (ilovetrading.it)Il bando uscito da poco si chiama “Top 10” poiché premierà i 10 ...

