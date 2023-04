Laurea, ora costa di più riscattarla: ecco come farlo (e a chi conviene) (Di martedì 18 aprile 2023) La differenza col riscatto ordinario, i requisiti e cosa è possibile riscattare: la guida per usare uno strumento che consente di trasformare gli anni universitari in anni contributivi Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) La differenza col riscatto ordinario, i requisiti e cosa è possibile riscattare: la guida per usare uno strumento che consente di trasformare gli anni universitari in anni contributivi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Riscatto laurea agevolato, ora costa di più: come cambiano gli importi e a chi conviene - Pindol83 : @LucaAntonioli82 @dottorpax Peccato che si sta parlando del qui e ora, comunque in qls caso se investissi i soldi d… - trilobiiusgrou : RT @SkyTG24: Riscatto laurea agevolato, ora costa di più: come cambiano gli importi e a chi conviene - SkyTG24 : Riscatto laurea agevolato, ora costa di più: come cambiano gli importi e a chi conviene - Italia_Notizie : Riscatto laurea agevolato, ora costa di più: a chi conviene? Gli esempi da 30 a 60 anni -