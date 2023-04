Laura Pausini, la replica di Blanco: “Preferisco ascoltare Sfera a lei, mi dà qualcosa in più” (Di martedì 18 aprile 2023) In pieno tour promozionale per il singolo Un Buon Inizio, Laura Pausini ha rilasciato una lunga intervista a Radio Italia, nella quale ha mosso delle critiche ad alcuni giovani artisti. La cantante ha espresso le sue perplessità su chi abusa dell’autotune. “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono ‘cantiamo una canzone e diciamo delle parole’. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto. La musica merita rispetto sempre. Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto ‘senti che bella questa qui’. Così io le ho detto ‘ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune’. Poi è vero che alcuni lo usano come uno strumento per dare colore o fare degli effetti e non perché non sono capaci di ... Leggi su biccy (Di martedì 18 aprile 2023) In pieno tour promozionale per il singolo Un Buon Inizio,ha rilasciato una lunga intervista a Radio Italia, nella quale ha mosso delle critiche ad alcuni giovani artisti. La cantante ha espresso le sue perplessità su chi abusa dell’autotune. “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono ‘cantiamo una canzone e diciamo delle parole’. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto. La musica merita rispetto sempre. Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto ‘senti che bella questa qui’. Così io le ho detto ‘ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune’. Poi è vero che alcuni lo usano come uno strumento per dare colore o fare degli effetti e non perché non sono capaci di ...

