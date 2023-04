Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : La Classifica Italiana dal 16 aprile! ????? I TOP 3 sono: 1. 'Un buon inizio' di Laura Pausini 2. 'Cenere' di Lazza… - RadioItalia : . @LauraPausini: prima del tour mondiale ci sarà Launatici, la festa con il fanclub! Leggi tutto l'articolo ???? - lavocedellapau : i professori di laura pausini: fai geografia! laura facendo storia: - IOdonna : Laura Pausini a Paolo Carta, i primi auguri di compleanno da moglie a marito. Anzi, 'maritino' - luigipietrobono : Facessero 1/10 di quello che ha fatto la Pausini e poi ci mettiamo seduti e ne riparliamo. ?? @LauraPausini #blanco… -

L'artista internazionale, come già annunciato, incontrerà i fans il 17 giugno e la popolazione di Solarolo il 18 giugno al campo sportivo della sua città natale. Il Sindaco Stefano Briccolani fa il punto sull'...In pieno tour promozionale per il singolo Un Buon Inizio ,ha rilasciato una lunga intervista a Radio Italia, nella quale ha mosso delle critiche ad alcuni giovani artisti. La cantante ha espresso le sue perplessità su chi abusa dell'autotune. ...In particolare, non è passata inosservata ad una famosa cantante italiana, ovvero, che si è complimentata con la figlia di Pino Mango su Twitter : ' Angelina è una bomba '. Sabato 15 ...

Laura Pausini, la replica di Blanco: "Preferisco ascoltare Sfera a lei" Biccy

L’artista internazionale Laura Pausini, come già annunciato, incontrerà i fans il 17 giugno e la popolazione di Solarolo il 18 giugno al campo sportivo della sua città natale. Il Sindaco Stefano Bricc ...Botta e risposta ad alta tensione tra Laura Pausini e un famoso cantante del momento. Lei critica il suo modo di cantare e lui risponde aspramente. “Ma secondo te questo sa cantare No, perchè guarda ...