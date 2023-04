Laura Bonafede non risponde ai giudici. L’interrogatorio terminato in breve tempo (Di martedì 18 aprile 2023) senza rilasciare alcuna dichiarazione Laura Bonafede si è avvalsa della facoltà di non rispondere, facendo così terminare in breve tempo L’interrogatorio di garanzia davanti al gip Alfredo Montalto. Nessuna dichiarazione è stata resa, in cui si poteva far luce sul legame della donna con il boss. Quello che fino ad ora è venuto alla luce, è come la donna abbia sostenuto in maniera attiva il boss nell’ambito della latitanza. Sembra che il legame tra i due si sia stretto a partire dal 2007, ma i due si conoscevano già da molto tempo. In una delle conversazioni scritte che la donna scambiava con il boss, ricordava proprio il momento in cui i due si sono conosciuti nel 1996. Leggi anche: Oggi L’interrogatorio di Laura ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) senza rilasciare alcuna dichiarazionesi è avvalsa della facoltà di nonre, facendo così terminare indi garanzia davanti al gip Alfredo Montalto. Nessuna dichiarazione è stata resa, in cui si poteva far luce sul legame della donna con il boss. Quello che fino ad ora è venuto alla luce, è come la donna abbia sostenuto in maniera attiva il boss nell’ambito della latitanza. Sembra che il legame tra i due si sia stretto a partire dal 2007, ma i due si conoscevano già da molto. In una delle conversazioni scritte che la donna scambiava con il boss, ricordava proprio il momento in cui i due si sono conosciuti nel 1996. Leggi anche: Oggidi...

