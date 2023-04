L’attore Tony Servillo vittima di un “malessere vagale” a Parigi (Di martedì 18 aprile 2023) L'attore italiano Toni Servillo è stato vittima questa sera di un malessere sul palcoscenico del Theatre de l'Odeon di Parigi, durante una singolare rappresentazione di Voci di Dante che ha dovuto essere interrotta. Lo ha riportato un giornalista dell'Afp.Solo sul palco, Toni Servillo, 64 anni, recitava in italiano dei testi dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano durante questo spettacolo tutto esaurito. Lo spettacolo è stato definitivamente interrotto dopo circa 45 minuti, a seguito di una caduta dell'attore, vittima di un "malessere vagale", ha precisato il teatro ad Afp. "Sta bene", ha aggiunto. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 aprile 2023) L'attore italiano Toniè statoquesta sera di unsul palcoscenico del Theatre de l'Odeon di, durante una singolare rappresentazione di Voci di Dante che ha dovuto essere interrotta. Lo ha riportato un giornalista dell'Afp.Solo sul palco, Toni, 64 anni, recitava in italiano dei testi dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano durante questo spettacolo tutto esaurito. Lo spettacolo è stato definitivamente interrotto dopo circa 45 minuti, a seguito di una caduta dell'attore,di un "", ha precisato il teatro ad Afp. "Sta bene", ha aggiunto.

