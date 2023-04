(Di martedì 18 aprile 2023) L’ennesima vittima del bullismo a scuola. L’ennesima, tormentata dai suoiper una ragione che verrebbe da considerare disumana: addirittura sarebbe stata presa di mira. Una ragazzina di soli 14 anni che, dopo le torture psicologiche subite, è arrivata a torturarsi anche fisicamente, abbandonandosi del tutto all’autolesionismo. ‘Sei come l’ebola. Ucciditi, non mancherai a nessuno’: 14enne perseguitata dall’intera classe, 15 studenti indagatidaidi classe“Ho trovato conforto nella mia. Lei non mi fa pensare a tutto il male che subisco” – sono le parole struggenti della ragazza riportate dall’edizione romana di Repubblica. C’è stato bisogno di tanto lavoro, di uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Latina, bullizzata dai compagni perché orfana: “La lametta è la mia unica amica: tagliarmi fa dimenticare” - infoitinterno : 'EBOLA, CHI LA TOCCA MUORE', MINORENNE BULLIZZATA: UN'INTERA CLASSE DI LATINA INDAGATA -

Leggi Anche Torino, 15ennefuori da scuola: tre compagne le strappano le unghie L'indagine della Procura Intanto la Procura diha aperto un'inchiesta per stalking e istigazione al ...Ragazzina di 13 anni. Un'intera classe delle medie formata da 15 ragazzi sono ora finiti sotto indagine per istigazione al suicidio . La denuncia è partita dalla madre della vittima: la ragazzina ...Bullismo e cyberbullismo a scuola: aindagata un'intera classe che per mesi hanno preso di mira una compagna di classe creando una ... i carnefici della giovane studentessa, avevano ...

Latina, bullizzata dai compagni perché orfana: “La lametta è la mia unica amica: tagliarmi fa dimenticare” Il Corriere della Città

Chiamata “ebola” dai compagni di scuola: un’intera classe di Latina è stata indagata per il reato di stalking ai danni di una minorenne La… Leggi ...Una classe di una scuola media in provincia di Latina sarebbe stata indagata per gli atti di bullismo ai danni di una compagna durati mesi e organizzati tramite una chat segreta. Nelle conversazioni g ...