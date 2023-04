L' assist di Mattarella Regole preistoriche | l' Europa sia più attiva Ma il Colle resta freddo sul decreto Cutro

(Di martedì 18 aprile 2023) Il presidente della Repubblica in visita in Polonia sferza la Ue sul problema degli sbarchi: "È una questione epocale, nessuno Stato è in grado di affrontarla da solo. Può farlo solo l'Unione". L'appello per una "nuova politica di migrazione"

Quest'idea assurda di chiudersi dentro un muro. «Nessuno Stato - dice Sergio Mattarella - è in grado di affrontare da solo una questione epocale del genere. Può farlo soltanto la Ue, e con un'azione ...