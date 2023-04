“Lasciate perdere Malta, andate in Italia”: nuove chat choc degli scafisti (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Malta non vale la pena, meglio l’Italia. Questo gli scafisti “consigliano” nelle chat ritrovate dal Giornale, ancora attivo nella sua inchiesta sui funzionamenti dettagliati delle traversate che portano i clandestini sulle nostre coste. “Malta non conviene, meglio l’Italia”: la conversazione social intercettata Niente Malta, la meta da raggiungere è l’Italia e bisogna fare di tutto per approdarvi. Dalle conversazioni social intercettate si evince questo. Un vero e proprio vademecum dedicato ai “capitani”, ovvero coloro che portano materialmente i clandestini sulle nostre coste. Indicazioni schiette e semplici: per comodità meglio evitare le coste maltesi e dirigersi su quelle Italiane. Si legge: “I bussolieri devono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr –non vale la pena, meglio l’. Questo gli“consigliano” nelleritrovate dal Giornale, ancora attivo nella sua inchiesta sui funzionamenti dettagliati delle traversate che portano i clandestini sulle nostre coste. “non conviene, meglio l’”: la conversazione social intercettata Niente, la meta da raggiungere è l’e bisogna fare di tutto per approdarvi. Dalle conversazioni social intercettate si evince questo. Un vero e proprio vademecum dedicato ai “capitani”, ovvero coloro che portano materialmente i clandestini sulle nostre coste. Indicazioni schiette e semplici: per comodità meglio evitare le coste maltesi e dirigersi su quellene. Si legge: “I bussolieri devono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Usano la moda e i media per femminilizzare il maschio e demolire l'identità dei più giovani. Ragazzi, risparmiate 7… - AgataCentasso : Cosa fate se ricevete insulti/discriminazioni/minacce di un certo tenore su twitter? Segnalate, bloccate, querelate, lasciate perdere? - pmelod : @LegaSalvini E quindi? Anche una piramide al posto della basilica di S. Pietro è fattibile. La quest'è da fare? Se… - nomeutente196 : RT @IlPrimatoN: Per i trafficanti il nostro Paese è una sorta di Paradiso - IlPrimatoN : Per i trafficanti il nostro Paese è una sorta di Paradiso -

Il grande potenziale enologico dell'Erbaluce di Caluso Docg ... alcune cuvée vengono lasciate in cantina per oltre 75 mesi offrendo una proposta completamente ... "Serve una cantina che possa raccogliere le uve di tutti i viticoltori canavesani così da non perdere ... 10 piccoli cambiamenti per migliorare la propria vita ... così come migliorare se stessi, non significa per fare grandi cambiamenti e perdere ore delle ... Lasciate andare i rimpianti Se passate tutto il vostro tempo a pensare al passato, vi perderete il ... Il Corriere della Sera di Cairo asfalta Stellantis di Elkann (Repubblica) Un panorama che vede, con le stime più prudenti, il rischio di perdere 9 mila posti di lavoro'. GLI ...inevitabili se l'elettrificazione e l'automazione del settore continueranno a essere lasciate alle ... ... alcune cuvée vengonoin cantina per oltre 75 mesi offrendo una proposta completamente ... "Serve una cantina che possa raccogliere le uve di tutti i viticoltori canavesani così da non...... così come migliorare se stessi, non significa per fare grandi cambiamenti eore delle ...andare i rimpianti Se passate tutto il vostro tempo a pensare al passato, vi perderete il ...Un panorama che vede, con le stime più prudenti, il rischio di9 mila posti di lavoro'. GLI ...inevitabili se l'elettrificazione e l'automazione del settore continueranno a esserealle ... “Lasciate perdere Malta, andate in Italia”: nuove chat choc degli scafisti Il Primato Nazionale