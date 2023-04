L’Argentina ospiterà la Coppa del Mondo Under 20, venerdì il sorteggio dei gironi (Di martedì 18 aprile 2023) Adesso è ufficiale. Sarà L’Argentina ad ospitare la Coppa del Mondo Under 20, che prenderà il via sabato 20 maggio per concludersi domenica 11 giugno. Dopo aver deciso di revocare l’organizzazione del torneo all’Indonesia, la FIFA ha deciso di accettare l’offerta presentata dalla Federcalcio argentina (AFA), che in qualità di paese ospitante parteciperà al Mondiale al posto dell’Indonesia. L’Argentina, che aveva già ospitato la Coppa del Mondo Under 20 nel 2001, è la nazionale che vanta il maggior numero di successi nella competizione, ben sei, l’ultimo nel 2007. Avrà così la possibilità di mettere un nuovo trofeo in bacheca dopo il Mondiale conquistato lo scorso dicembre in Qatar da Messi e compagni. Al torneo prenderà parte anche l’Italia, che si è ... Leggi su seriea24 (Di martedì 18 aprile 2023) Adesso è ufficiale. Saràad ospitare ladel20, che prenderà il via sabato 20 maggio per concludersi domenica 11 giugno. Dopo aver deciso di revocare l’organizzazione del torneo all’Indonesia, la FIFA ha deciso di accettare l’offerta presentata dalla Federcalcio argentina (AFA), che in qualità di paese ospitante parteciperà al Mondiale al posto dell’Indonesia., che aveva già ospitato ladel20 nel 2001, è la nazionale che vanta il maggior numero di successi nella competizione, ben sei, l’ultimo nel 2007. Avrà così la possibilità di mettere un nuovo trofeo in bacheca dopo il Mondiale conquistato lo scorso dicembre in Qatar da Messi e compagni. Al torneo prenderà parte anche l’Italia, che si è ...

Fifa conferma l'Argentina come nuova sede dei Mondiali Under 20 La Fifa ha confermato che l'Argentina ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 dal prossimo 20 maggio all'11 giugno, in sostituzione dell'Indonesia. Il sorteggio dei gironi avrà luogo il prossimo 21 aprile a Zurigo. UFFICIALE: i Mondiali Under 20 si terranno in Argentina. Indonesia accantonata perché non voleva Israele Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la FIFA ha annunciato che l'Argentina ospiterà i Mondiali Under 20 dal 20 maggio all'11 giugno. Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 21 aprile a Zurigo. Il paese sudamericano sostituisce l'Indonesia.