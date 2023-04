L’appello dei giornalisti: “Riaprire immediatamente il servizio Real Time di Areu” (Di martedì 18 aprile 2023) Riaprire immediatamente il servizio “Real Time” di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che informa in tempo Reale degli interventi del 112, di ambulanze, automediche ed elisoccorso in tutte e dodici le province lombarde. L’Associazione Lombarda giornalisti, il Gruppo Cronisti Lombardi, l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e Nazionale, i Comitati di redazione e i fiduciari delle testate lombarde riunitisi lunedì pomeriggio ritengono la scelta della Regione Lombardia – guidata dal presidente Attilio Fontana – un errore che mina gravemente il diritto all’informazione dei cittadini lombardi. Alg, cronisti, Ordine regionale e nazionale, in un incontro urgente chiesto alla Regione, hanno fatto presente che il sito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023)il” di, l’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che informa in tempoe degli interventi del 112, di ambulanze, automediche ed elisoccorso in tutte e dodici le province lombarde. L’Associazione Lombarda, il Gruppo Cronisti Lombardi, l’Ordine deidella Lombardia e Nazionale, i Comitati di redazione e i fiduciari delle testate lombarde riunitisi lunedì pomeriggio ritengono la scelta della Regione Lombardia – guidata dal presidente Attilio Fontana – un errore che mina gravemente il diritto all’informazione dei cittadini lombardi. Alg, cronisti, Ordine regionale e nazionale, in un incontro urgente chiesto alla Regione, hanno fatto presente che il sito ...

