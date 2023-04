L’antenata di Kate Middleton “risponde” a vecchie accuse

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 aprile 2023) Gli inglesi ammirano, ma gli esperti hanno trovato un altro motivo per farlo. L’anno scorso il principe William ha tenuto un discorso storico in Giamaica, denunciando la schiavitù come “ripugnante”. Harry e Meghan hanno accusato la Famiglia Reale di razzismo e re Carlo III ha accettato di collaborare con una ricerca per comprendere il ruolo della monarchia nella tratta degli schiavi. Ma proprio tra gli antenati della principessa del Galles ci sarebbe una delle maggiori attiviste nel campo. Il commercio di schiavi che i monarchi britannici hanno sostenuto con profitto durante il XVII e XVIII secolo ha scatenato diverse reazioni del Regno Unito. In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro l’attuale re Carlo III ed i suoi famigliari. Il principe William si è spinto a sottolineare la propria estraneità soprattutto dopo le affermazioni ...