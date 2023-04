“L’amicizia vale più della vittoria” | la lezione di fair-play arriva dalla scherma IL VIDEO

(Di martedì 18 aprile 2023) In palio c’era un posto agli Europei di Budapest di categoria, oltre allanei campionati italiani Under 23. A Vercelli, però, grazie al bellissimo gesto di Emilia Rossatti dell'Accademia Bernardi Ferrara, tanti si sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un esempio di fair play dalla scherma nella finale femminile dei campionati italiani Under 23 a Vercelli. Emilia R… - Agenzia_Ansa : 'L'amicizia vale più di una vittoria', a Vercelli il fair play della scherma nella finale femminile dei campionati… - Federscherma : “L’AMICIZIA VALE PIÙ D’UNA VITTORIA”! EMILIA E GAIA: FAIR PLAY, LACRIME E BRIVIDI NEL POMERIGGIO SPECIALE DI VERCEL… - AlmAntonioLa : RT @TV2000it: ??#Scherma e nobiltà| L'avversaria si infortuna, lei rinuncia alla vittoria Campionati italiani #Under23 spada: Gaia Traditi… - P_M_1960 : La vera amicizia è essenza naturale. Affonda le sue radici nella condivisione più profonda e trae linfa vitale da c… -

"L'amicizia vale più della vittoria", e' la celebrazione della federscherma. "Non provare a vincere, dinanzi a un'avversaria, ch'è prima di tutto un'amica, infortunatasi, è la cosa più giusta che ho ...