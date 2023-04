L' affondo di Mattarella | Sui migranti l' Ue superi regole preistoriche

(Di martedì 18 aprile 2023) "Norme" . Sergionon poteva essere più chiaro nel chiedere all'Unione europea uno scatto di reni per affrontare in maniera coordinata l'emergenza immigrazione. Lo ha fatto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosy87234986 : @QRepubblica @matteorenzi Brutto chiacchierone traditore! Almeno non offenda l'intelligenza degli italiani! Intanto… - infoitinterno : Migranti, l’affondo di Mattarella: «L'Unione Europea superi norme ormai preistoriche» -

Parole, quelle di, che seppur in linea con il suo pensiero fanno oggi esultare il centrodestra che proprio in Parlamento sta varando dure misure che vanno verso l'abolizione dello ...L'obiettivo diè quello di arrivare, in maniera consapevole e condivisa, a una 'nuova politica di migrazione e di asilo dentro l'Unione, superando vecchie regole che sono ormai della ...La nota stonata è stato il coinvolgimento del presidente della Repubblica: 'sciolga la riserva e dica qualcosa, deve intervenire'. Con l'aggiunta, la solita: 'La Russa non è degno di fare ...

Migranti, l’affondo di Mattarella: «L'Unione Europea superi norme ormai preistoriche» ilmessaggero.it

Racconta la giustizia ingiusta del dopoguerra, che condannava i partigiani e giustificava i repubblichini. E che spiega in filigrana i distinguo di oggi ...Sergio Mattarella nel suo viaggio in Polonia, da cui tornerà giovedì passando dalla Repubblica slovacca, dice parole molto nette su quella che non è soltanto ...