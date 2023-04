Laboratorio sulla Shoah: P. Norbert Hofmann ospite all’incontro dell’Unifortunato (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 20 aprile 2023 alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato in Via R. Delcogliano, 12, si terrà l’incontro del Laboratorio interdisciplinare accademico sulla Shoah dal titolo: “Ricordare l’Olocausto, combattere l’antisemitismo A 25 anni dal documento ‘Noi ricordiamo: Una riflessione sulla Shoah’ (1998-2023)”. Porteranno i saluti, il Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato, S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento ed il Prof. Paolo Martuccelli, Direttore ISSR San Giuseppe Moscati di Benevento. Introdurrà i lavori, il Prof. Paolo Palumbo, Straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico Coordinatore del Laboratorio interdisciplinare sulla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 20 aprile 2023 alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato in Via R. Delcogliano, 12, si terrà l’incontro delinterdisciplinare accademicodal titolo: “Ricordare l’Olocausto, combattere l’antisemitismo A 25 anni dal documento ‘Noi ricordiamo: Una riflessione’ (1998-2023)”. Porteranno i saluti, il Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato, S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento ed il Prof. Paolo Martuccelli, Direttore ISSR San Giuseppe Moscati di Benevento. Introdurrà i lavori, il Prof. Paolo Palumbo, Straordinario di Diritto ecclesiastico e canonico Coordinatore delinterdisciplinare...

